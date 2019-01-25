Магазин «Царский улов»: новинки, подарочные наборы и доставка по Керчи

В магазине «Царский улов» приход новых позиций и пополнение старых. Как всегда самые вкусные раки только у нас, а теперь еще и крабы к нашему вкуснейшему пенному!

Все это, и не только, мы доставим к вашему столу, бесплатная доставка от 1000р по городу. У нас вы можете заказать своим любимым и себе подарочные наборы и корзины на любой вкус!

Ждем вас по адресу: ул. Советская, 4 (ТЦ «Мидас») каждый день с 10-00 до 22-00.

ВК: https://vk.com/tsarskyi_ylov

Инстаграм: https://www.instagram.com/tsarskii_ulov