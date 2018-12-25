Магазин «Цветы Голландии» дарит подарки

В честь своего Дня рождения цветочный магазин проводит лотерею.

Сегодня магазин «Цветы Голландии» празднует свой первый День рождения. В честь такого праздника руководство организовывает розыгрыш подарков. Чтобы принять участие необходимо с 25 декабря по 25 января совершить любую покупку и получить билет для розыгрыша. Чем больше билетов — тем больше шансов на выигрыш. Приз — подарочный сертификат на 3 000 руб.



Розыгрыш подарков пройдет 30 января в магазине «Цветы Голландии» по адресу г. Керчь, ул. Сверлова дом 9.

Магазин «Цветы Голландии» любит радовать своих покупателей приятными предложениями и подарками. Доступные цены — любимые многими женщинами розы от 50 рублей. Доставка цветов по Керчи обойдется всего лишь в 100 рублей.

Для любителей комнатных растений в магазине «Цветы Голландии» представлен широкий выбор. Вежливые и квалифицированные продавцы даже новичкам в цветочном деле помогут и подскажут, как правильно ухаживать за домашними растениями. Здесь же вам подберут правильный грунт, дренаж и горшок для пересадки. А также вы можете добавить красоты и уюта в свой дом с металлическими подставками и керамическими кашпо.

Специально для тех, кто любит ошеломлять большими и красивыми букетами в магазине «Цветы Голландии» можно приобрести 101 розу по доступной цене. Украсить такой шикарный подарок может охапка воздушных шаров с гелием, которые тоже имеются в продаже.

Что может быть лучше букета из 101 розы? 500 роз! И не просто букет а фигура милого мишки. 3D Мишки — новинка для керчан.

«Цветы Голландии» — это всегда широкий ассортимент цветов из Крыма и Голландии — розы, тюльпаны, ирисы, герберы, хризантемы, альтсромерия, лилии, гвоздики, матиола и др. Сотрудники магазина следят за последними тенденциями во флористике и всегда готовят свежие и стильные букеты и корзины. Также вы можете заказать композицию на свой вкус.

Магазин «Цветы Голландии» поможет оформит ваше торжество в любом стиле при помощи живых цветов, что подарит празднику волшебную атмосферу.

Покупателей с личным авто порадует и наличие удобной парковки рядом с магазином.

Сейчас имеется широкий выбор новогодних сувениров и подарков. Магазин находится по адрес: г. Керчь, ул. Свердлова, 9 (напротив остановки Музей). Доставка цветов по Керчи: +7 978 068 00 63



Магазин «Цветы Голландии» в Керчи