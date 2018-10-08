Магазин Воды в Арщинцево переехал!

Информация для постоянных и новых клиентов магазина. Теперь мы находимся по адресу – улица Орджоникидзе 119.

Уважаемые покупатели!

Магазин Воды в Аршинцево переехал на новый адрес: улица Орджоникидзе 119!

В связи с этим событием в магазине проводится акция на питьевую воду!

С 1 по 14 октября питьевая вода 19 л = 90 руб.

5 л = 38 руб.

1,5 л = 18 руб.

0,5 л = 11 руб.

У нас всегда в наличии: артезианская питьевая вода 19 л различных торговых марок: «Весна», «Живая вода», «Иссон», «Живая роса», «Жемчужина Кавказа», «Эльбрусинка детская», «Пилигрим».

К Вашему вниманию предоставлен широкий ассортимент газированной/негазированной воды в мелкой таре, соки, напитки.

Товары и оборудование для воды: фильтры, кувшины, системы очистки, подставки, кулера напольные и настольные с подогревом воды и без, раздатчики воды и т.д.

Напоминаем, что помимо магазина на ул. Орджоникидзе 119А вы также можете посетить 2 других наших магазина Воды, расположенных на ул. Мирошника 28/30 (территория оптовой базы) и на ул. Ворошилова 1Б (за остановкой «Ворошилова», рядом магазин DNS).

Приходите к нам, наши цены Вас приятно удивят!

Тел. +7 (978) 129 53 95

http://vodakerch.ru

vk.com/vodyanoy_kerch

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