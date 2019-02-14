Магазин женской одежды ALTA MODA в Керчи приглашает!

Магазин женской одежды ALTA MODA в Керчи приглашает!

Приглашаем вас в магазин женской одежды ALTA MODA в Керчи.

Стильный дизайн, яркость и разнообразие коллекций по доступным ценам, включая размерный ряд от 42 по 56:
-классический (офисный стиль)
-одежда casual (повседневный)
-party (одежда на выход)

Все коллекции одежды дополняются разнообразием аксессуаров.

магазин женской одежды ALTA MODA в Керчи

Не пропустите скидку 20% абсолютно на весь ассортимент товаров в нашем магазине с 14 по 24 февраля 2019г.

Все это вы найдёте по адресу:
1)Крым,г.Керчь, улица С.Борзенко 2
2)Центральный рынок, 2-й вещевой ряд ~577.

Инстаграм https://www.instagram.com/alta_moda_kerch/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.