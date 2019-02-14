Магазин женской одежды ALTA MODA в Керчи приглашает!

Приглашаем вас в магазин женской одежды ALTA MODA в Керчи.

Стильный дизайн, яркость и разнообразие коллекций по доступным ценам, включая размерный ряд от 42 по 56:

-классический (офисный стиль)

-одежда casual (повседневный)

-party (одежда на выход)

Все коллекции одежды дополняются разнообразием аксессуаров.

Не пропустите скидку 20% абсолютно на весь ассортимент товаров в нашем магазине с 14 по 24 февраля 2019г.

Все это вы найдёте по адресу:

1)Крым,г.Керчь, улица С.Борзенко 2

2)Центральный рынок, 2-й вещевой ряд ~577.

Инстаграм https://www.instagram.com/alta_moda_kerch/