Магазин женской одежды ALTA MODA в Керчи приглашает!

Приглашаем вас в магазин женской одежды ALTA MODA в Керчи.
Стильный дизайн, яркость и разнообразие коллекций по доступным ценам, включая размерный ряд от 42 по 56:
-классический (офисный стиль)
-одежда casual (повседневный)
-party (одежда на выход)
Все коллекции одежды дополняются разнообразием аксессуаров.
Не пропустите скидку 20% абсолютно на весь ассортимент товаров в нашем магазине с 14 по 24 февраля 2019г.
Все это вы найдёте по адресу:
1)Крым,г.Керчь, улица С.Борзенко 2
2)Центральный рынок, 2-й вещевой ряд ~577.
Инстаграм https://www.instagram.com/alta_moda_kerch/