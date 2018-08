Маленькие красавицы создали свой мир из песка (ВИДЕО)

Участницы конкурса красоты Queen and princess of the season 2018 побывали на сеансе песочной терапии.

В рамках конкурса красоты, организованного скаутинговым агентством SMG и информационным порталом КерчьИНФО маленькие участницы побывали в гостях у психолога Ольги ГЛОТОВОЙ на сеансе песочной терапии.

Девочки с особым интересом подошли к увлекательной работе с песком. Каждая сделал свой удивительный и уникальный остров фантазий.

«Занятия с кинетическим песком очень полезны для детей разного возраста. Они формируют уверенность в себе, способствуют эффективной адаптации в новом коллективе, в новой жизненной ситуации, кроме того — развивают самовыражение и самопознание, умение выражать свои чувства и эмоции, развивают творческий потенциал, образно-логическое мышление, снимают напряжение и гармонизируют внутреннее пространство ребенка», — отметила Ольга.

Конкурс красоты Queen and princess of the season 2018 уже близится к своему завершению. На этой неделе состоится финал. Все участницы очень ждут вашей поддержки в голосовании на сайте КерчьИНФО.

Генеральным спонсором масштабного конкурса красоты выступает фабрика натяжных потолков «Виктория» — единственный производитель в Керчи.

Конкурс красоты и песочная терапия

