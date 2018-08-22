Маленькие красавицы создали свой мир из песка (ВИДЕО)

Маленькие красавицы создали свой мир из песка (ВИДЕО)

Участницы конкурса красоты Queen and princess of the season 2018 побывали на сеансе песочной терапии.

В рамках конкурса красоты, организованного скаутинговым агентством SMG и информационным порталом КерчьИНФО маленькие участницы побывали в гостях у психолога Ольги ГЛОТОВОЙ на сеансе песочной терапии.

Девочки с особым интересом подошли к увлекательной работе с песком. Каждая сделал свой удивительный и уникальный остров фантазий.

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«Занятия с кинетическим песком очень полезны для детей разного возраста. Они формируют уверенность в себе, способствуют эффективной адаптации в новом коллективе, в новой жизненной ситуации, кроме того — развивают самовыражение и самопознание, умение выражать свои чувства и эмоции, развивают творческий потенциал, образно-логическое мышление, снимают напряжение и гармонизируют внутреннее пространство ребенка», — отметила Ольга.

Конкурс красоты  Queen and princess of the season 2018 уже близится к своему завершению. На этой неделе состоится финал. Все участницы очень ждут вашей поддержки в голосовании на сайте КерчьИНФО.

Генеральным спонсором масштабного конкурса красоты выступает фабрика натяжных потолков «Виктория» — единственный производитель в Керчи. 

Конкурс красоты и песочная терапия

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