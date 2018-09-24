Маленькие спортсмены из Керчи снова соревновались в турнире по дзюдо (ФОТО)

На выходных в городе Саки состоялся открытый турнир по дзюдо.
22-23 сентября в городе Саки прошел открытый турнир по дзюдо, организованный руководителем сакского клуба «Кодокан» Афганом МИРЗОЕВЫМ.
В турнире приняли участие команды Симферополя, Севастополя, Симеиза, Алушты, Керчи, Сак, Нижнегорского и Джанкойского района.
В первый день соревнований, в который состязались юноши 2006-2007 года рождения, отлично выступили воспитанники ДЮКФП города Керчь.
В весе до 30 кг первое место занял Иван МАРЧЕНКО.
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В весе до 42 кг Андрей УНТЕНКО победил Даниила ПЛЮЩА, а в следующей весовой категории Глеб ВЕРБИЦКИЙ выиграл у Даниила ЛАЗАРЕВА.
На следующий день соревнования проходили среди юношей 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения.
Первые места заняли Илья ВАСИЛЬЕВ (Спортивная школа № 4) в весе до 23 кг, Сергей БОЛДЫРЕВ (СК «Планета ПРОСПОРТ») в весе до 26 кг и Константин БАРАМИДЗЕ (Спортивная школа № 4) в тяжелом весе.
Второе место в весе до 40 кг занял Никита ТЮТЕРЕВ (Спортивная школа № 4).
Общими усилиями Керчь заняла третье командное место.
Маленькие керчане снова соревновались в турнире по дзюдо
Фото: Дзюдо и самбо в спортивной школе № 4 г. Керчь