Маленькие спортсмены из Керчи снова соревновались в турнире по дзюдо (ФОТО)

На выходных в городе Саки состоялся открытый турнир по дзюдо.

22-23 сентября в городе Саки прошел открытый турнир по дзюдо, организованный руководителем сакского клуба «Кодокан» Афганом МИРЗОЕВЫМ.

В турнире приняли участие команды Симферополя, Севастополя, Симеиза, Алушты, Керчи, Сак, Нижнегорского и Джанкойского района.

В первый день соревнований, в который состязались юноши 2006-2007 года рождения, отлично выступили воспитанники ДЮКФП города Керчь.

В весе до 30 кг первое место занял Иван МАРЧЕНКО.

Читайте: Юные керчане приняли участие в турнире по дзюдо (ФОТО)

В весе до 42 кг Андрей УНТЕНКО победил Даниила ПЛЮЩА, а в следующей весовой категории Глеб ВЕРБИЦКИЙ выиграл у Даниила ЛАЗАРЕВА.

На следующий день соревнования проходили среди юношей 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения.

Первые места заняли Илья ВАСИЛЬЕВ (Спортивная школа № 4) в весе до 23 кг, Сергей БОЛДЫРЕВ (СК «Планета ПРОСПОРТ») в весе до 26 кг и Константин БАРАМИДЗЕ (Спортивная школа № 4) в тяжелом весе.

Второе место в весе до 40 кг занял Никита ТЮТЕРЕВ (Спортивная школа № 4).

Общими усилиями Керчь заняла третье командное место.

Маленькие керчане снова соревновались в турнире по дзюдо

Фото: Дзюдо и самбо в спортивной школе № 4 г. Керчь

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.