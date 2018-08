Маленькие участницы конкурса красоты рисовали космос

В рамках конкурса красоты, организованного скаутинговым агентством SMG и информационным порталом КерчьИНФО, прошел творческий мастер класс для самых маленьких моделей в семейном клубе развития и досуга «Чудо-Чадо»

Девочки младшей возрастной категории конкурса Queen and princess of the season 2018 посетили семейный клуб развития и досуга «Чудо-Чадо». Для них был проведен мастер класс по акварельной живописи.

Малышки получили возможность включить воображение и погрузиться в мир своих фантазий, изображая космос.

Творческие моменты были запечатлены фотографом Екатериной ЖЕЛЕЗОВОЙ. Именно ее фотографии предоставлены для статьи.

Читайте: Семейный клуб «Сказка» устроил день веселья и радости для юных участниц конкурса красоты в Керчи

Конкурс красоты продолжается и совсем скоро состоится финал, где победительницы получат приятные призы от наших спонсоров и партнеров. Главные призы — iPhone 6s , и iPhone SE от сети монобрендовых магазинов Apple в Крыму ruStore. Младшей категории достанутся умные часы Smart baby watch q90 от интерент-магазиа электроники в Крыму Buker и подарки от магазина «Лимпопо».

Генеральный спонсор конкурса — фабрика натяжных потолков «Виктория».

Участница конкурса красоты рисовали космос

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.