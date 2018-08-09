Маленький крымчанин появился на свет в самолете

Беременная жительница Крыма, решившая отправиться в воздушное путешествие из Симферополя в Санкт-Петербург, немного не рассчитала дату рождения будущего малыша: у нее начались схватки практически сразу после набора высоты.

К счастью, экипаж самолета оказался готов к любым поворотам судьбы и принял роды прямо в воздухе, сообщает издание «Вести Крым». После появления на свет маленького крымчанина пилот принял решение об экстренной посадке лайнера в аэропорту Ростова-на-Дону. Там женщину с новорожденным сыном передали врачам.

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