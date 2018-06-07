Мама, папа, я — футбольная семья: ФК «Океанчик» отметил День защиты детей (ВИДЕО)

Как мы уже сообщали ранее, 1 июня на стадионе им. 50-летия Октября прошел яркий праздник детского футбольного клуба «Океанчик», посвященный Дню защиты детей. Редакция КерчьИНФО подготовила для своих читателей заряженное невероятным позитивом видео об этом веселом и спортивном дне.
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Праздник «Мама, папа, я — футбольная семья» собрал на керченском стадионе множество семей, которые приняли активное участие в конкурсах и играх с мячом и вступили в борьбу за призы от спонсоров и администрации Керчи.
«Главное, что мы пришли сюда всей семьей и смогли показать детям, как важен в нашей жизни спорт. Таким образом мы вовлекаем детей в здоровую спортивную атмосферу, которая даст толчок их будущей жизни», — поделился с нами глава одной из семей-победительниц соревнований.
Конечно же, главными на мероприятии стали футбольные матчи, в которых приняли участие и дети, и родители. Кстати, веселее и активнее всех мячи в ворота загоняли не папы и даже не сыновья, а их спортивные мамы!