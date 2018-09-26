«Маразм крепчал»: в ООН попытались запретить произносить слово Крым

Представители 39-й сессии Совета по правам человека ООН захотели запретить произносить название полуострова в докладах российских правозащитников. Об этом пишут РИА Новости.

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Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве РК при президенте РФ Александр МОЛОХОВ выступил в этот вторник с докладом о санкциях, которые направлены против Крыма. Позже, его коллега Сергей ПИНЧУК призвал страны-участницы ООН повлиять на Украину, так как, по его словам, там ущемляют права крымских татар.

Дело по сути дошло до абсурда, когда некие люди попытались «отредактировать» текст и запретить правозащитникам в своем докладе произносить слово «Крым». При этом крымских татар назвали «украинскими», а Крым по тексту назывался «Автономной республикой».

«По правилам выступления в ООН, мы предварительно свои тексты высылаем. Какие-то непонятные люди пытались фактически осуществить редактуру этих текстов. Возникла переписка между общественной организацией Международный совет российских соотечественников, от имени которой мы выступаем, и секретариатом Совета по правам человека ООН. В ней говорилось о том, что мы не имеем права в своем докладе вообще употреблять слово «Крым». Только Автономная республика Крым и через запятую — Украина. Ситуация дошла до анекдота. На полном серьезе, чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, мы предложили поменять по тексту словосочетание «крымские татары» на «украинские татары», — рассказал Александр МОЛОХОВ.

Спорную ситуацию удалось урегулировать.

«В самом секретариате Совета по правам человека ООН, видимо, нашлись более толковые люди, которые поняли, что это маразм и идиотизм, после чего вся эта мышиная возня прекратилась. Мы до самого последнего момента не знали, дадут ли нам слово», — признался Александр МОЛОХОВ.

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