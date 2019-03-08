«Мартовский коллапс»: на Центральном рынке в Керчи не протолкнуться (ФОТО)

Толпа людей в спешке покупает цветы и конфеты для любимых девочек и женщин.
8 Марта — самый весенний день, который сопровождается тысячами улыбок. В Крыму обычно эта дата символизирует начало весны, когда отступает колючий мороз и на смену ему приходит тёплое солнце.
В последние два дня на Центральном рынке Керчи не протолкнуться — толпа людей в спешке покупает цветы и конфеты для любимых девочек и женщин. Праздник весны балует керчан солнышком, когда те, в свою очередь, отдают дань весне и дарят друг другу улыбки.
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Море цветов — украшение для любого города, но жаль, что скоро 8 Марта закончится и маленькую керченскую улочку вновь пропитает запах рыбы.