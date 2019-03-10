Масленица в Горностаевке: путешествие Бабы-Яги из «Сказки» (ФОТО)

Семейный клуб «Сказка» приехал отмечать масленицу в Горностаевку.
В рамках проекта от семейного клуба и КерчьИНФО жители поселка прислали свое приглашение на Масленицу.
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В народном гулянии приняли участие более 100 человек разных возрастов. Отделом культуры был организован праздник с выступлениями творческих коллективов. А гвоздем программы стала Баба Яга из Семейного Клуба «Сказка» и ее помощники Кикимора и Иван Дурак.
Ка и положено по всем традициями, все наелись блинов, приняли участи в конкурсах, повеселились и сожги чучело, попрощавшись с зимой до декабря.
Фото: Дмитрий Данилов
Масленица с Бабой-Ягой в Горностаевке (ФОТО)