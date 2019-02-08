Массовая авария на керченской трассе: есть погибшие (ФОТО)

Серьезная авария с участием пяти машин произошла в Ленинском районе Крыма на трассе Симферополь-Керчь.

Сегодня днем около 11:00 в Ленинском районе недалеко от села Виноградное произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля хотел обогнать впереди двигавшийся в попутном направлении «КамАЗ» и не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с легковым автомобилем «Matiz». В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, водитель грузового — получил травмы.

«Далее участниками ДТП стали еще три транспортных средства — две легковые машины и грузовой автомобиль, не успевшие затормозить и допустившие столкновение», — рассказывают в пресс-службе.

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По словам очевидцев ДТП, от удара один из легковых автомобилей «Chevrolet» и грузовой фургон «Hyundai» вылетели за пределы проезжей части. В результате происшествия «Chevrolet» буквально «разорвало» – детали машины разлетелись на несколько десятков метров.

На месте происшествия работают наряды ГИБДД. По факту ДТП в Ленинском районе с участием пяти транспортных средств проводится проверка

Массовая авария на керченской трассе: есть погибшие