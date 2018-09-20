Массовая «поломка» НЕФАЗов в Керчи: в чём причина?

Со вчерашнего дня предприятие «Керчьгортранс» не выпускает в полном объеме общественный транспорт на линии. Проблемы возникли в работе автобусов марки «НЕФАЗ» и троллейбусов.

Вчера стало известно о проверке предприятия «Керчьгортранс» прокуратурой. Керчане полагают, что ситуация с машинами связана именно с этим, но как сообщили журналистам КерчьИНФО в прокуратуре, ведомство не давало никаких запретов на осуществление трудовой деятельности городского транспорта.

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Сотрудники «Керчьгортранса», пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что сотрудникам предприятия, водителям троллейбусов и автобусов, не платят заработную плату в полном объёме, а уже сегодня журналисты КерчьИНФО вместе с керчанами стали свидетелями поломки сразу двух троллейбусов на перекрёстке улиц Мирошника и Маршала Ерёменко.

В приемной «Керчьгортранса» комментариев не дают и ссылаются на технические причины.

В результате, ситуация с троллейбусами понятна, но почему перестали ходить в полном объеме «НЕФАЗЫ» неизвестно. Не могла же во время прокурорской проверки сломаться сразу пара десятков автобусов?

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