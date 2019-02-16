Массовое ДТП на въезде в Керчь (ВИДЕО)

Сегодня утром на въезде в Керчь произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщают журналистам очевидцы происшествия.

Автомобилист, который двигался по трассе А-290 в сторону Керчи заметил серьёзную аварию. На самом въезде в город столкнулись автобус и легковой автомобиль.

По предположениям мужчины, автобус двигался из города, когда совершил столкновение с белой легковушкой. В результате этого транспортное средство зацепило автомобиль, ехавший рядом. Серая машина стоит в нескольких метрах от столкнувшихся транспортных средств. У неё оторвано колесо. Сзади лежит белый микроавтобус.

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Все транспортные средства в результате ДТП получили повреждения, самые большие — белая «Skoda». У нее полностью разбита передняя часть, причем двигатель вырван с места крепления и валяется на земле.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Количество пострадавших уточняется.

Официальной информации об аварии нет. Подробности неизвестны.

Керчане, будьте осторожны на дорогах!

Массовое ДТП на въезде в Керчь