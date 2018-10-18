Массовое убийство в Керчи признали техногенной ЧС регионального уровня

На месте происшествия работают специалисты.

Трагедия в Керчи, где накануне произошел взрыв и стрельба в политехническом техникуме, признана техногенной чрезвычайной ситуацией регионального характера. Об этом Риа Новости Крым сообщил глава МЧС России по Республике Крым Сергей ШАХОВ.

Читайте: Актуально: Сергей Бороздин о ситуации в Керчи (ВИДЕО)

«В соответствии с постановлением правительства РФ от 21.05.2007 №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» было принято решение признать сложившуюся ситуацию техногенной чрезвычайной ситуацией регионального характера».

На официальном сайте МЧС России дано пояснение данного термина:

Чрезвычайная ситуация регионального характера — чрезвычайная ситуация, зона которой не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 миллионов рублей, но не более 500 миллионов рублей.

Напоминаем, что в среду, 17 октября, в Керчи произошло ЧП — студент 4 курса Владислав РОСЛЯКОВ устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. В результате этого погибли и пострадали люди. В Крыму объявлен трехдневный траур.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.