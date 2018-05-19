МЧС Крыма предупреждает о высокой пожароопасности

Традиционно, с приходом весенне-летнего периода в Крыму начинается пожароопасный сезон. Так, МЧС РФ по РК предупреждает, что в период с 20 по 22 мая на полуострове ожидается высокая пожарная опасность.
В связи с этим личный состав Крымского подразделения МЧС России проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение риска возникновения загораний на открытой местности и уменьшение его последствий.
В городах и районах проводятся проверки территорий, граничащих с лесными участками, проверки готовности и исправности источников наружного противопожарного водоснабжения, а также путей подъезда к ним и возможности забора воды, а также организованы дежурства дополнительных оперативных групп.
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Также спасатели напоминают жителям и гостям Крымского полуострова о необходимости строго соблюдать следующие правила:
- не разводить костры в лесных массивах и на берегах рек, возле дорог или на пустырях;
- не бросать на землю горящие спички, окурки, не вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
- не использовать пиротехнические изделия;
- не оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;
- не заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, не выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также нельзя курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
- не оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- не выжигать траву на полях, на полянах и под деревьями.
Если вы стали свидетелем возгорания, незамедлительно сообщите об этом в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или «010» с мобильного.