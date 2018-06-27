МЧС оценило боеготовность керченских спасателей Крымского моста

В ходе рабочего визита первый заместитель министра МЧС России Александр ЧУПРИЯН проверил боеготовность пожарно-спасательной части Керчи, обеспечивающей безопасность Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

Чиновник пообщался со спасателями и пожарными, а также осмотрел технику, которая стоит на вооружении части. Так, заместитель министра осмотрел гараж с пожарными автомобилями, караульные помещения для личного состава, пост технического обслуживания, помещение рукавной базы и пункт связи части.

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Александр ЧУПРИЯН отметил, что вопросам безопасности главного транспортного перехода уделяется самое пристальное внимание со стороны МЧС России.

«Для обеспечения безопасности транспортного перехода от МЧС России задействовано 557 человек личного состава, 84 единицы техники, в том числе 21 плавсредство. Кроме этого, в городах Сочи и Геленджик на дежурстве находится 2 вертолета: КА- 32 и Ми-8, предназначенных для поиска и спасения людей с водной поверхности, а также оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим» — подчеркнул он.

В Керчи безопасность Крымского моста обеспечивают 33 человека личного состава 15-ой пожарно-спасательной части.

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