МЧС предупреждает: на Крым надвигается шторм

В Крыму прогнозируется ухудшение погодных условий – на вторник и среду объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 7 августа, сутки 8 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 18-23 м/с.»— говорится в сообщении.

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В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде.

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