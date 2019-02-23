МЧС предупреждает: из-за непогоды в Крыму возможны ЧС

В экстренном сообщении службы сообщают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в Крыму в связи с опасными явлениями погоды.

На полуострове в течение суток 23 февраля ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанный с обрывом и повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением рекламных конструкций, затруднением в работе всех видов транспорта.

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Повышается возможность возникновения ДТП, связанный с ухудшением условий дорожного движения, особенно в пониженных участках местности, на опасных поворотах, подъемах и спусках.

Все службы МЧС на полуострове в течение суток 23 февраля будут работать в экстренном режиме.