МЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности на полуострове

В связи с приходом летнего периода и наступлением жаркой погоды на полуострове Крым объявлена высокая пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

На этот раз предупреждение МЧС действует в период с 5 по 9 мая.

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В связи с высокой пожарной опасностью запрещается:

разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой и т.п., а также оставлять открытый огонь без присмотра;

курить, бросать горящие спички, окурки;

использовать пиротехнические изделия;

оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;

заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

Как ранее сообщалось на сайте КерчьИНФО, наш город неоднократно становился лидером по количеству возгораний среди городов Крыма.

Уважаемые керчане и гости города! Будьте бдительны! Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи

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