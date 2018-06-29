МЧС предупреждает: в Крым грядут ливни, грозы и град

Как сообщает пресс-служба МЧС РК, до конца дня 29 июня, а также в выходные дни 30 июня и 1 июля в Республике Крым ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с.

В связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукреплённых, широкоформатных рекламных конструкций и ветхих строений.

Также на автодорогах полуострова существует угроза происшествий, связанных с нарушением транспортного сообщения и образованием заторов в результате ДТП и осложнённых условий для движения транспорта, особенно в пониженных участках местности, на затяжных спусках и подъёмах, опасных поворотах.

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Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует жителям и гостям полуострова соблюдать правила безопасности поведения.

При сильном ветре и дожде:

окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы;

на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;

при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;

если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень;

в случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

При грозе:

если вы в доме, то:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

если вы на открытой местности:

не прячьтесь под высокие деревья;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах;

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

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