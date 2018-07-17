МЧС предупреждает: в Крым идут ливни, грозы, град и шквал

Согласно данным ФГБУ «Крымское УГМС», в период с 18 по 19 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквал 18-23 м/с.
В связи с неблагоприятными условиями погоды существует риск возникновения ЧС. Так, возможны обрывы ЛЭП, затруднения в работе транспорта, обрушения слабоукрепленных конструкций.
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