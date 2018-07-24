МЧС проведет исследование Черного моря на предмет взрывоопасных предметов

Главное управление МЧС по Республике Крым решило провести тендер, который подразумевает выполнение работ по исследованию акватории Черного моря на предмет взрывоопасных, ядовитых и отравляющих веществ. Об этом стало известно из материалов на портале госзакупок.
Из опубликованного задания следует, что обследование должно проводиться в акватории рядом с «Ласточкиным гнездом», на мысе Тузла и в Феодосии (на месте затонувшего корабля «Жан-Жорес»).
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Также необходимо в районе Феодосийского залива взять 20 проб на содержание послойного мышьяка.
Исполнителя определят уже в августе. Работы должны быть закончены до 20 ноября 2018 года, а стоимость работ не должна превышать 8,9 миллионов рублей.