МЧС в Крыму за полгода спасло почти 1000 человек

За полгода сотрудниками МЧС во всех уголках Крыма было спасено 958 человек. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил помощник начальника крымского главка МЧС России Владимир ИВАНОВ.

«С начала года на территории Республики спасено 958 человеческих жизней, и это самый главный показатель. Это и происшествия в горах, и пожары, и случаи на воде», — рассказал ВЛАДИМИР ИВАНОВ.

В Крыму за полгода произошло множество происшествий, которые требовали безотлагательного вмешательства спасателей. Так, например, за этот год на полуострове произошло 525 техногенных пожаров. В них пострадало 96 человек, спасены были 64 человека и в том числе шестеро детей.

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Также он рассказал, что показатели, которые имеются у них на данный момент позитивные:

«Наблюдается положительная динамика и по снижению числа пожаров, и по количеству спасенных жизней», — заявил он.

КерчьИНФО напоминает нашим читателям, что недавно МЧС Крыма объявило высокую пожарную опасность. Поэтому, настоятельно просим соблюдать всех жителей нашего города меры пожарной безопасности.

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