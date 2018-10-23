МЧС: здание политехнического колледжа после трагедии не обрушится

Проведены исследования состояния несущих конструкций здания Керченского политехнического колледжа после взрыва.
Для оценки состояния несущих конструкций здания колледжа после взрыва Главное управление МЧС России по Ростовской направило в Керчь диагностический комплекс «Стрела-П». Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.
По предварительной информации, угрозы обрушения здания политехнического колледжа нет. Сейчас специалисты проводят работу по обработке данных и подготовке служебной документации.
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Мобильный диагностический комплекс позволяет проводить мониторинг состояния зданий для оценки степени повреждений, а также прогнозировать динамику дальнейшего изменения технического состояния сооружения. В среднем оценка состояния зданий занимает не более семи дней.