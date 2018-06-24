Мемориальный комплекс «Аджимушкай» отреставрируют за 61 000 000 рублей

Несколько дней назад на сайте государственных закупок появилась информация о проведении конкурса на разработку научно-проектной документации и выполнение производственных работ (в том числе первоочередных противоаварийных работ) на объекте культурного наследия Мемориальный комплекс «Аджимушкай».

Заказчик — Государственное Казенное учреждение Республики Крым «КРЫМНАСЛЕДИЕ». Начальная (максимальная) цена контракта — 61 598 890, 04 рублей.

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Цель реставрационных работ — ремонт и восстановление объекта культурного наследия. Деньги для ремонтно-реставрационных работ будут выделены из бюджета Республики Крым, а также материальные средства будут направлены посредством субсидии из Федерального бюджета РФ.

Дата окончания конкурса — 13 июля 12:00. Гарантийный срок выполнения работ — 5 лет.

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