Мероприятия ко Дню города перенесли из-за урагана

Погода внесла свои коррективы в празднования Дня города. В связи с ухудшением погодных условий (дождем и шквалистым ветром) мероприятия, запланированные на открытых площадках по максимуму переносятся в культурный центр им. Ю.Богатикова (ул. Свердлова, 6).

План мероприятий ко Дню города 2018 в связи изменениями погодных условий

8 сентября 2018 года

Городской культурный центр им. Ю. Богатикова, Свердлова 6

10.30-11.00 – Торжественное открытие празднования Дня города

11.00-14.00 Праздничная выставка «Это делает Керчь» с участием предприятий и организаций города (фойе 1 этажа )

11.30-19.00 – Выставочный комплекс «Керчь город мастеров» с участием мастеров декоративно-прикладного искусства города Керчи и Республики Крым (фойе 1 этажа )

11.00-13.00 – Выставка-конкурс на лучшую цветочную композицию «Керчь — город цветов, город счастья и надежды!» (фойе 2 этажа).

16.00-18.00 — Фотовыставка участников фото-клуба «Пантикапей».Концерт духовых оркестров «Мой город вечно молодой».

11.00 -16.00 — Праздничная концертная программа творческих коллективов города (большой зал, Культурного центра им. Ю. Богатикова, ул. Свердлова,6).

16:00 – 17:00 Праздник керченской семьи (большой зал, Культурного центра им. Ю. Богатикова, ул. Свердлова,6).

17.00 -18.30 – Фестиваль эстрадной песни «Песни над проливом» (большой зал, Культурного центра им. Ю. Богатикова, ул. Свердлова,6).

Площадь им. Ленина

17.00 -19.00 Соревнования по силовому экстриму «Богатырь Крыма».

«День открытых дверей»

— Историко – археологический музей

22.00-23.00 — Гала концерт с участием хэдлайнера праздника.

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