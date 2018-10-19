Местные жители о трагедии в Керчи (ВИДЕО)

Керчане и гости города рассказали о своих чувствах касательно трагедии в политехе.

Ужасная трагедия в Керчи разлетелась по всему миру громким криком боли и ужаса. Страх остался в глазах каждого керчанина. Сегодня состоялась траурная церемония прощания с погибшими. Около 30 000 человек пришли на главную площадь города, чтобы выразить слова скорби, оставить цветы…

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Улицы в Керчи опустели, но мы нашли несколько прохожих, которые смогли выразить и описать свои переживания и мнение касательно трагедии в Керчи.

Журналисты КерчьИНФО поговорили с известным многим в Керчи Кобзарем. Он играл грустную, проникающую до глубины души музыку на бандуре и плакал. В украинской вышиванке он словно передал слова сострадания всех, кто не смотря на политическую ситуацию искренне скорбит с керчанами.

Керчане об ужасной трагедии в политехе

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