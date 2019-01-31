Между керченскими школами прошли соревнования по волейболу (ФОТО)

Школьники, вышедшие в финал городских соревнований по волейболу, будут представлять Керчь на Республиканском этапе соревнований «Серебряный мяч».

В Керчи с 21 по 30 января проходил очередной муниципальный этап Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» между школьниками города.

Все волейболисты были хорошо подготовлены и показали отличные бойцовские качества, поэтому игра получилась волнующей и захватывающей.

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Среди команд юношей и девушек первые места взяли ученики школы №2, вторые места разделили – команда девушек из школы №26, и команда юношей из школы №23.

Волейболисты школы №2 будут представлять наш город на республиканских соревнованиях по волейболу.

Между керченскими школами прошли соревнования по волейболу (ФОТО)