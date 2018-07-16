Между Керчью и Горностаевкой образовалась масштабная пробка

Пользователи социальных сетей сообщают, что на трассе между Керчью и Горностаевкой образовалась многокилометровая пробка. Время ожидания — 1 час 45 минут.

«Крым встречает всех большой пробкой. Керчь-Горностаевка — 1 час 45 мин», — пишут пользователи соцсетей.

Данная жалоба далеко не первая. Одним из самых проблемных на керченской трассе является участок перед Феодосией. Здесь также нередко образуются масштабные пробки.

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Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи

Фото: соцсети

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