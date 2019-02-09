Международная подводная экспедиция: что будут искать в Керченском проливе?

Масштабная поисковая экспедиция «Большой десант-2019» пройдет в акватории Керченского пролива с 28.04.2019 по 08.05.2019 года. Более 50 дайверов и активистов из разных стран примут участие в подводных исследованиях.

Ранее КерчьИНФО уже сообщало о планах проведения в акватории Керченского пролива масштабной поисковой экспедиции «Большой десант-2019», посвященной 74-летию победы в ВОВ.

Поимо участников исследовательской экспедиции на мероприятие также приглашены родственники погибших на керченской земле воинов. Участники экспедиции совместно с прибывшими гостями возложат венки к местам гибели советских солдат и матросов.

В процессе подводных работ планируется обследовать и идентифицировать 12 объектов, найденных ранее в акватории Керченского пролива: самолеты, тральщики, сторожевые катера и т.д.

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Помимо этого, дайверы поставили себе цель поднять со дна Керченской акватории, найденное в прошлом году 45-милимметровое советское орудие для последующей передачи экспозиции музею Керчи.

Также поисковики будут продолжать поиски останков советских бойцов и командиров в районах акватории, прилегающих к береговой линии.

Исследования будут проходить в районе высадки Эльтигенского десанта и морского десанта в районе поселка Маяк в ноябре-декабре 1943 года.

Анонс мероприятия предоставил председатель правления Региональной общественной организации «Батарея 29 БИС» РК Александр ЁЛКИН.