МИД РФ продолжает принимать меры для освобождения моряков с «Норда»

МИД РФ не оставляет попыток по освобождению всего экипажа судна «Норд», которое еще весной захватили украинские пограничники. Об этом пишет РИА Новости Крым.

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«Не только они не могут вернуться. Мы сегодня говорили о Кирилле Вышинском. И многие другие, которые брошены в застенки украинских соответствующих заведений. Мы делаем все возможное для того, чтобы урегулировать в том числе и эту ситуацию», – сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария ЗАХАРОВА на брифинге в крымском поселке Коктебель.

КерчьИНФО напоминает, что судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками еще весной в Азовском море. На членов экипажа завели административные дела, а капитана «удостоили» уголовным делом, но двоим членам экипажа всё-таки удалось вернуться домой.

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