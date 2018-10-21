Микроавтобус съехал в кювет на керченской трассе: пострадали люди

На трассе Симферополь-Керчь произошло новое ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.

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По информации пресс-службы, водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет.

«Утром 21 октября поступило сообщение о ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего по маршруту Керчь-Симферополь, на автодороге в районе села Грушевка. Водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал в кювет. В результате ДТП имеются пострадавшие», — сообщили в МЧС.

К месту происшествия оперативно были отправлены службы экстренного реагирования: «Крым- СПАС» и оперативная группа пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым.

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