Министерство экологии: ситуация в Армянске является стабильной

Ситуация в Армянске находится под пристальным контролем специалистов.

Правительство Республики Крым и соответствующие ведомства на постоянной основе контролируют ситуацию в городе Армянск. Кроме того, результаты исследований воздуха в данной городском округе находятся в свободном доступе на сайте Администрации Армянска, а также Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО.

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«На территории города Армянска, села Перекоп и в охранной зоне кислотонакопителя на постоянной основе работает группа экспертов. Разработан график и осуществляется регулярный забор проб воздуха. В лабораториях различных ведомств проводятся исследования забранного материала по определению максимально-разовых концентраций загрязняющих веществ в установленных точках», – подчеркнул вице-премьер.

По результатам исследованных проб атмосферного воздуха, по состоянию на 10 октября 2018 года превышений максимально-разовых концентраций по всем загрязняющим веществам в установленных точках не зафиксировано.

По данным, обнародованным Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, в атмосферном воздухе Армянска концентрация хлорида водорода ниже предела обнаружения. Ситуация в регионе является стабильной.

Напомним, что несколько дней назад жители города Армянска снова стали жаловаться на неприятный запах, ухудшение самочувствия и налёт на предметах.

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