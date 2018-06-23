Министр Крыма выявила основные проблемы керченских больниц

Зампредседателя Совета министров Крыма Алла ПАШКУНОВА побывала в керченских больницах и отметила необходимость реорганизации некоторых моментов в их работе.

Так, министр решила, что Керченской больнице №3, которая находится в Аршинцево, нужен ремонт холла и новая «визуальная организация регистратуры» в виде ресепшна, пишет Крымское информагентство.

К счастью, чиновницу озаботили не только вопросы внешнего вида. Она обратила внимание и на старый рентгенаппарат, который давно требует замены, а также на отсутствие в учреждении некоторых необходимых вакцин и аппаратов. В ответ Минздрав пообещал заместителю председателя приобрести вакцины еще до конца месяца, а аппараты для гемодиализа — в течение года.

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Также Алла ПАШКУНОВА посетила больницу № 1 им. Н.И. Пирогова. Она осмотрела травматологическое и нейрохирургическое отделения, посетила организованное на базе присоединенной больницы № 2 первичное сосудистое отделение.

По итогам посещения еще нескольких медучреждений Алла ПАШКУНОВА пришла к неутешительному выводу, что основной проблемой керченских больниц является острая нехватка кадров.

Также будет рассмотрен вопрос о перемещении центральной подстанции скорой помощи, которая сейчас находится по адресу ул. К. Маркса, 26, в другое помещение.

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