Министр строительства и архитектуры Крыма побывал в Ленинском районе

Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил ХРАМОВ вместе с другими чиновниками и представителями предприятий посетил Крымскую АЭС в городе Щелкино Ленинского района и детский сад в Приозёрном. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Республики Крым.

В ходе встречи рассматривалась возможность дальнейших работ по уборке строительного мусора на территории Крымской АЭС, а также реализации полученных в процессе переработки стройматериалов для строительства трассы «Таврида».

Было отмечено, что работа ГУП РК «Центр комплексного снабжения строительных объектов» должна быть оптимизирована.

В связи с этим в министерстве строительства и архитектуры Республики Крым будет организовано совещание, на котором планируется рассмотрение прекращения договорных обязательств с подрядчиком, работающим над рекультивацией Крымской АЭС.

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«Также делегация посетила дошкольное образовательное учреждение «Ромашка» на 160 мест в селе Приозерное. По документам детский сад сдан в эксплуатацию еще в прошлом году, однако по факту нормально функционировать не может, потому что, к примеру, до сих пор не подключено освещение. Подрядчик строительства вел работы в 2017-2018 годах, но после первых же дождей произошел обвал грунта и повреждение тротуарной плитки на придомовой территории. Кроме того, на стенах образовались трещины», — рассказывают в пресс-службе.

Министр отметил, что в кратчайшие сроки будет организовано совещание с ресурсоснабжающей организацией и подрядчиком для устранения существующих на объекте проблем.