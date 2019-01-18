Министр транспорта «пробил» тоннель у Крымского моста (ФОТО И ВИДЕО)

Завершилась проходка тоннеля на ЖД подходах к Крымскому мосту.

Сегодня в Керчь приехал министр транспорта России Евгений ДИТРИХ, чтобы принять участие в торжественном и знаковом событии. Строители завершили сбойку тоннеля.

«Мы сегодня с вами присутствуем на сбойке тоннеля на подходе к Крымскому мосту. Это железнодорожный тоннель, который имеет протяженность 950 метров. Сегодня на ваших глазах происходит это замечательное зрелище — соединяются два участка тоннеля. После завершения сбойки можно будет пройти его целиком. Это важнейшее искусственное сооружение на подходе к Крымскому мосту, его железнодорожной части», — отметил Евгений ДИТРИХ.

Министр добавил, что строительство подхода сегодня находится в активной фазе. Он имеет длину в 18 км и 57 искусственных сооружений, крупнейшим и самым важным из которых является тоннель.

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Тоннель на подходах к Крымскому мосту — второй двухпутный железнодорожный тоннель. Первый построили в Олимпиаде в Сочи, но имел он длину около 400 метров.

При этом строители работают в очень сложных условиях. С Южной стороны в тоннеле присутствует запах сероводорода, что говорит о наличии грязевых вулканов.

Также Евгений ДИТРИХ отметил, что полное завершение строительства тоннеля намечено на август.

Сбойка тоннеля на подходах к Крымскому мосту (ФОТО)

Министр транспорта на сбойке тоннеля к Крымскому мосту (ВИДЕО)

Завершилась проходка ЖД тоннеля на подходах к Крымскому мосту