Министр транспорта «пробил» тоннель у Крымского моста (ФОТО И ВИДЕО)

Завершилась проходка тоннеля на ЖД подходах к Крымскому мосту.
Сегодня в Керчь приехал министр транспорта России Евгений ДИТРИХ, чтобы принять участие в торжественном и знаковом событии. Строители завершили сбойку тоннеля.
«Мы сегодня с вами присутствуем на сбойке тоннеля на подходе к Крымскому мосту. Это железнодорожный тоннель, который имеет протяженность 950 метров. Сегодня на ваших глазах происходит это замечательное зрелище — соединяются два участка тоннеля. После завершения сбойки можно будет пройти его целиком. Это важнейшее искусственное сооружение на подходе к Крымскому мосту, его железнодорожной части», — отметил Евгений ДИТРИХ.
Министр добавил, что строительство подхода сегодня находится в активной фазе. Он имеет длину в 18 км и 57 искусственных сооружений, крупнейшим и самым важным из которых является тоннель.
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Тоннель на подходах к Крымскому мосту — второй двухпутный железнодорожный тоннель. Первый построили в Олимпиаде в Сочи, но имел он длину около 400 метров.
При этом строители работают в очень сложных условиях. С Южной стороны в тоннеле присутствует запах сероводорода, что говорит о наличии грязевых вулканов.
Также Евгений ДИТРИХ отметил, что полное завершение строительства тоннеля намечено на август.
Сбойка тоннеля на подходах к Крымскому мосту (ФОТО)