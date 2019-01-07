Минобороны РФ отреагировала на появление американского корабля в Чёрном море

Минобороны РФ отреагировала на появление американского корабля в Чёрном море

Действия десантного корабля ВМС США Fort McHenry контролирует Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый». Об этом заявили в Минобороны Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

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«По состоянию на 9:30 (МСК) «Форт Макгенри» зашел в румынский порт «Констанца», — отметили в оборонном ведомстве России.

Ранее сообщалось, что десантный корабль ВМС США Fort McHenry прошёл через Дарданеллы в Чёрное море в составе 22-ой морской экспедиционной группы. Корабль оснащён восемью зенитными установками калибров 20-мм, 25-мм и 12,7-мм, а также зенитно-ракетным комплексом RAM.

© Фото: Twitter U.S. Naval Forces Europe-Africa

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