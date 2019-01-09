Минтранс требует лучше расчищать «Тавриду» от снега

Подрядчику надлежит срочно принять меры по улучшению качества уборки трассы «Таврида». Данное предписание было выдано подрядчику по результатам инспекционного объезда всей трассы от Симферополя до Керчи руководством Министерства транспорта Республики Крым и подведомственного учреждения ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым.

В связи с многочисленными обращениями граждан по поводу ненадлежащего выполнения работ по зимнему содержанию автомобильной дороги «Таврида» организована проверка качества выполнения работ по очистке от снега и противогололедной обработки трассы.

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По результатам проверки выявлено, что участки 1 и 2 этапов от села Льговское до транспортной развязки на стыке «Тавриды» с автомобильным подходом к Крымскому мосту содержатся в ненадлежащем состоянии. Также заактирована некачественная уборка обочин на всем протяжении трассы, не расчищены площадки для отдыха водителей.

В связи с выявленными нарушениями будет рассмотрен вопрос о взыскании штрафов с подрядной организации.