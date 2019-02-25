Прошедшая ночь стала самой холодной в Крыму нынешней зимой — температура воздуха опускалась до -15°. Об этом Крыминформу сообщила начальник отдела метеопрогнозов Крымского гидрометцентра Раиса СТЕПАНОВА.

По словам специалиста, абсолютный минимум не был перекрыт, но температура понижалась и была ниже климатической нормы на 4-5°. Происходило резкое понижение температур на 10-12 °. Температура ночью колебалась от -3° до -13°.

«А в Нижнегорском районе зафиксировано 15 градусов ниже нуля! На Южном берегу Крыма ночью было около нуля. 15 градусов мороза в Нижнегорске – это самая низкая температура за всю зиму», – рассказывает СТЕПАНОВА.

Женщина отмечает, что холодная погода сохранится до конца месяца, но морозы начнут постепенно ослабевать. Ночью можно ожидать до от -2° до -7°, а днем – от -2° градусов до +3°.

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«О начале марта говорить еще сложно, но ориентировочно можно сказать, что в первые дни еще сохранится холодная погода. Вероятны небольшие осадки. Хотя, возможно, 1 марта будет кратковременное потепление. Осадки могут быть в виде дождя и снега» — рассказывает специалист.

Она добавила, что по ориентировочному прогнозу, потепление можно ожидать во второй половине первой декады марта – должно смениться направление ветра и на полуостров придут более теплые воздушные массы.