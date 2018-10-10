Минздраву не нужна керченская поликлиника?

Поликлиника №2 разрушается прямо на глазах, врачей в срочном порядке переводят из аварийного здания. Кто и как решает проблему?

В КерчьИНФО продолжают поступать сообщения от керчан, встревоженных ситуацией, сложившейся в поликлинике № 2.

Из-за аварийного состояния помещения врачей из здания взрослой поликлиники переводят в другие больницы города: часть медиков переведена в девятиэтажное здание горбольницы №2, остальные специалисты будут вести прием в первой и третьей городских поликлиниках.

На данный момент во взрослой поликлинике остались только терапевты, которые заняли свободные кабинеты в соседнем корпусе детской поликлиники.

Керчане возмущены:

«Это выходит, что людям придется ездить через весь город, и весь город будет стоять в один кабинет. Специалистов и так не хватает, и запись за месяц вперёд, а что будет теперь?»

Вопрос о состоянии горбольницы №2 уже не раз поднимался, как на городском, так и на республиканском уровне.

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Журналисты КерчьИНФО обратились за комментарием к председателю общественного совета муниципального образования Керчи Мае ХУЖИНОЙ.

Как рассказала Мая Викентьевна:

«Мною были направлены шесть писем в адрес Минздрава по поводу аварийного состояния поликлиники №2. Приезжали люди из Минздрава, смотрели, обещали помочь. Но — воз и ныне там. Мы так и не получили поддержку на республиканском уровне. На данный момент урегулировать ситуацию помогают только городские власти: организовывают перевод врачей из второй поликлиники в другие больницы. Сергей БОРОЗДИН пообещал помочь с проектом личного применения, то есть посодействовать в разработке проекта строительства нового здания больницы».

Таким образом, в данный момент только горадминстрация пытается своими силами решить проблему с поликлиникой №2.

Редакция КерчьИНФО направляет официальный запрос в Минздрав РК, чтобы выяснить, какие действия выполняются в этом направлении на республиканском уровне.

Минздраву не нужна керченская поликлиника? (ФОТО)

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