Митридатская лестница — не единственный погибающий объект культурного наследия Крыма

Бюджетные средства, выделенные на реконструкцию Митридатской лестницы, остались неосвоенными. Но, как оказалось, проблема не только в Керчи.

На реставрацию, ремонт и поддержание объектов культурного наследия в Крыму правительством РФ были выделены миллиарды рублей. Но власти Крыма так и не сумели по-хозяйски воспользоваться выделенным бюджетом.

В список культурного наследия Крыма, подлежащих реставрации, входит 21 объект, среди которых Воронцовский, Ханский, Ливадийский дворцы, Ласточкино гнездо и др.

Сюда же включена и Митридатская лестница, которая на данный момент считается одним из самых проблемных объектов. Реставрационные работы здесь должны были завершиться в этом году, но денежные средства были потрачены нерационально и ремонт лестницы был приостановлен.

По поручению Сергея АКСЕНОВА было проведено служебное расследование с целью выяснить, по чьей вине провален ремонт лестницы. В ходе расследования был временно отстранен от должности председатель Госкомитета Александр ДИДЕНКО.

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Дело в том, что Митридатская лестница не единственный объект в Крыму, где реконструкция и ремонт идут медленными темпами. Под угрозой разрушения оказались и другие памятники культурного наследия.Так, в Севастополе за первое полугодие 2018 года было освоено на реконструкцию музеев города только 5% выделенных бюджетных средств.

«В 2018 году государственные инвестиции предусматривались на выполнение берегоукрепительных работ по сохранению древней береговой линии Херсонеса и строительство для музея фондохранилища и инженерных сетей в Гагаринском районе Севастополя. На начало сентября предпроектные работы на проведение первого этапа берегоукрепительных мероприятий профинансированы из федерального бюджета в размере 10 141,60 тыс рублей – почти на четверть от выделенных объемов (41,2 миллиона рублей). Однако в 2018 году предусматривались уже и средства на сами строительные работы в бухтах — 494 915,70 тысяч рублей – но их освоение вряд ли может быть начато», — пишут журналисты РИА Новости.

Всего на спасение исторических достопримечательностей Москва перечислила в Крым 954 000 000 рублей. По состоянию на конец сентября 2018 года было освоено всего 165 000 000 рублей, что составляет 17,3 % от общей суммы выделенных денег. Такие данные приводит Министерство финансов Крыма.

На низкое освоение бюджетных средств крымскими властями еще в июле месяце 2018 года обратил внимание премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«Объекты ФЦП в Крыму строятся далеко не с той скоростью, как планировалось. Где-то затягиваются сроки подготовки конкурсной документации, где-то возникают проблемы с площадками. Местным властям нужно держать ситуацию на постоянном контроле».

Итог — правительство заинтересовано в реконструкции культурных памятников Крыма, деньги выделяются, но ситуация с ремонтом объектов остается на прежнем уровне. Кто и почему так не ценит достояние полуострова? Вопрос — риторический.

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