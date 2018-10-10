Мнение: как преодолеть Крымский коллапс?

Авторская статья кандидата политических наук Александра РЕКУТЫ.

Объединение регионов Российской Федерации — это политический экономический процесс административного объединения двух или нескольких граничащих между собой и тесно экономически взаимосвязанных субъектов Российской Федерации, начавшийся в 2003 году при активной поддержке федерального центра.

Процесс объединения регионов в первую очередь затронул «сложносоставные» субъекты Российской Федерации — края и области со входящими в их состав автономными округами.

Данные реформы стали возможны после принятия в 2001ᴦ. Федерального Конституционного закона «О порядке принятия в РФ и образовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации».

В результате реализации данного Закона РФ появилась возможность устранить противоречия в управлении некоторыми автономными регионами России. Сегодня, когда Крым испытывает серьезные отставания по всем показателям от того же соседнего Краснодарского Края возникает острая необходимость в обсуждении

перспективных направлений выхода из сложившейся ситуации (в том числе преодолении санкционного режима в отношении Крыма и Севастополя).

Республика Крым и Краснодарский край – это территориально близкие регионы, входящие в зону

Азово-Черноморского бассейна. Черное море – это огромные перспективы (нефть и газ, рыболовство, туризм, огромный транспортный коридор и др). Все это требует единого подхода в планировании деятельности и развития в целом.

Устранить резкие противоречия в управлении по сути одним и тем же регионом (по национальным и географическим признакам) – Краснодарским Краем и Республикой Крым – это и есть суть реформы в отношении данного региона.

Численность населения в Краснодарском Крае около 5,5 млн.чел, в Республике Крым около 2-х миллионов. Экономики и развитие регионов находятся существенно на разных уровнях! А самое главное – это санкции!

Исторически было немало уже предложений создать отдельный Черноморский регион, с территориями омываемыми Черным (азовским) морем (вспомним хотя бы историю вопроса – это существование древне-греческих поселений в Керчи и Тамани).

Выбор механизма укрупнения обосновывается и тем, что более сильные территории (края и области) должны стать «локомотивами» развития автономных округов, так как большинство округов невелики по численности населения и экономически слаборазвиты.

Связав две территории (или три, например Ростовскую область) – можно создать совершенно новый регион с огромным политическим и экономическим потенциалом — развитую новую Республику – Черноморскую республику (Азово-Черноморскую республику). Под таким предлогом (а тут и национальный признак налицо и географические данные именно этому и способствуют) можно отсталый регион – Республику Крым довести до уровня Краснодарского Края и др.

И управлять таким мощным регионом будет и проще и выгоднее. Столицей Черноморского (Азово-Черноморского ) государства может стать Краснодар, например (или вообще новую столицу построить!).

Международный Азово-Черноморский Форум высоких технологий уже направил в Администрацию Президента РФ данное предложение, и рассмотреть вопрос о проведении референдума в субъектах РФ для создания единой республики – Черноморская (Азово-Черноморская) Республика России.

Что даст такое объединение?

— обеспечит огромный и мощный толчок в развитии Крыма (экономический,

культурный, туристический, демографический и др)

— создается новый, совершенно перспективный регион – потенциал, которого может

достичь самые богатые регионы России

— обеспечит эффективный политический баланс, как в регионе, так и в международном

плане (могут «исчезнуть» санкции)

Только при таком подходе, проведя серьезную политическую и экономическую реформу в Азово-Черноморском регионе (даже не с учетом преодоления санкций!), за короткое время регион можно превратиться во второй «СИНГАПУР».

А пока, очень прискорбно осознавать, что политики и бизнесмены так и не смогли до настоящего времени создать

современный туристический кластер мирового уровня! Азово-Черноморский бриллиант!

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