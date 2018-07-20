Мнение: «Керчь — окраина под мостом без света, без воды, без туризма и без перспектив для молодежи»

В редакцию КерчьИНФО пришло письмо от Елены ТАШЛИКОВИЧ. Читательница высказала свое мнение касательно турпотока в Керчь и в общем о развитии города. Предлагаем разобраться и обсудить.

«В Керчь неудобно ездить, поэтому в городе нет туристов. Привожу пример. Выехать из Анапы в Керчь можно на проходящих в Крым автобусах, если есть места. Мы вернулись из Анапы Севастопольским автобусом. Керчан было 4 чел, автобус переполнен 51 чел, 3 человека стояли — купили билеты онлайн. Думаю, если бы Керчь сделали бы транзитным, как Анапа (весь транспорт по Краснодарскому краю и Кавказу проходит через них), из Керчи можно было бы сделать 2-3 популярных направления в Феодосию, в Судак, в Коктебель. Но только из Керчи, чтобы люди приехали к нам и пересели в другой автобус через 2-3 часа. Посмотрели город, отдохнули на набережной. Может не совсем удобно, но гуляют же в других городах между пересадками с одного рейса на другой. Опять же — здоровье, ноги размять, водители не будут психовать при заезде в аппендицит- Керчь, о городе узнают и возможно, останутся на 2-3 дня осмотреться и поехать дальше в Крым. Может я не права, но обидно, чем Керчь хуже Феодосии — там всё заполнено, пляжи, пансионаты, а нас проще бросить, чем обустроить и элементарно навести порядок и чистоту. Видели Евпаторию? Другой мир. И не надо утверждать, что там так, потому что круглогодичные санатории. У нас вторые в мире Чокракские грязи, памятники ВОВ, древние раскопки, золотые пески на всем побережье, один из лучших институтов по Крыму. У Керчи много преимуществ, чтобы стать заметным и посещаемым городом в Крыму, а не окраиной под мостом без воды, без света, без туризма и без перспектив для молодёжи», – пишет нам Елена.

Начнем с турпотока в Керчи. Мы отправили редакционный запрос в Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, в котором спросили не наблюдается ли увеличение экскурсий по объектам ВКИКМЗ в городе Керчи. И вот что мы получили:

«После введения в эксплуатацию Крымского моста количество посетителей в объектах ГБУ РК «ВКИКМЗ» увеличилось: в июне 2018 года посетителей было почти вдвое больше, чем в июне 2017 года».

Для сравнения нам предоставили и точные цифры. В 2017 году было 24 544 посетителя и 678 экскурсий, а в 2018 54 987 посетителей и 1 121 экскурсия. Это уже говорит об увеличении турпотока в Керчи даже при отсутствии съезда в город с Крымского моста, при нынешней системе проезда междугородних автобусов из Краснодарского края в Крым.

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Также, нам сообщили, что ВКИКМЗ еще до 2018 года заключал договоры с туристическими фирмами Краснодарского края. Но в этом году количество соглашений увеличилось.

«В сезон 2018 года работа интенсифицировалась: были заключены новые договора с турфирмами Анапы, Геленджика, Новороссийска, Темрюка и других населенных пунктов Краснодарского края», — сообщает пресс-служба ВКИКМЗ.

Из-за увеличенного потока туристов, некоторые объекты музея-заповедника работают без выходных.

Большой поток отдыхающих в Керчи и ее окрестностях отмечают и владельцы прибрежных гостиниц и пансионатов. Мы побывали в нескольких пансионатах в Героевке. У большинства уже весь сезон расписан и свободных мест практически нет.

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Большое количество туристов можно увидеть и на пляжах. У озера Чокрак образовался большой палаточный лагерь. Местные жители насчитывают около 100 палаток на побережье.

«Прошлись с мужем к озеру. Решили ради интереса посчитать сколько палаток установили отдыхающие. После 9-го десятка сбились со счета», — рассказала журналисту КерчьИНФО жительница села Курортное Татьяна.

Сейчас ведется строительство дороги к будущей грязелечебнице у озера Чокрак. Работы будут завершены к концу следующего года.

Возможно, даже такого количества туристов кажется недостаточным. Но стоит подумать, а готов ли город сегодня принять больше?

Керчь только начала свое преображение. В первую очередь необходимо обеспечить комфортное и благоприятное проживание для самих керчан. Для чего проводится ряд немаловажных мероприятий: замена инженерных сетей, ремонт дорог, реконструкция парков и прочее. Скоро нас ждет масштабная реконструкция набережной, которая будет длиться 2, а может и 3 года.

Безусловно, туристы нужны городу, но не стоит забывать, что главная особенность Керчи скрыта в другом. Керчь — самый древний город России. Керчь — город-герой. Керчь — город рыбаков и металлургов. Именно это должно быть в приоритете, при работе по развитию города. Тогда и для молодежи перспектив будет больше, и туристы приедут к нам целенаправленно, даже без транзитных маршрутов и съезда с Крымского моста.

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