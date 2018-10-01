Мнение керчан: снизятся ли цены после запуска грузовиков по Крымскому мосту? (ВИДЕО)

На снижение цен надеется большинство керчан. Пессимисты в это не верят, так как цены последние 5 лет только повышаются.

Журналисты КерчьИНФО посетили центральный рынок и провели опрос среди жителей города: будет снижение цен на полуострове или нет?!

По результатам интервью мнения разделились. Одни ремпонденты уверены в уменьшении стоимости товаров, другие — даже не надеется.

«Нет. Цены не понизятся. Если бы были прямые поставки в город Керчь, то возможно все было бы дешевле. При отсутствии логистического центра все товары везут в Симферополь, поэтому керчанам понижения цен не видать», — считает один из граждан.

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Многие жители верят в изменение ценовой политики после запуска фур по Крымскому мосту. Считают, что поставщикам продуктов будет гораздо дешевле доставлять товары на полуостров. Ведь теперь не нужно оплачивать услуги паромной переправы.

«Мы верим и надеемся, что цены снизятся. В любом случае доставка, логистика будут более доступными. И керчане на себе это обязательно ощутят», — рассказал журналистам КерчьИНФО житель города.

Сегодня с мнением о ценовой политике на полуострове высказались многие. Глава Крыма заявил, что особых перемен ждать не стоит. Директор центрального рынка в Керчи тоже мало верит в лучшие перемены. А что думаете вы? Изменятся ли цены в Крыму?

Опрос: снижение цен в Крыму возможно?

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