Многодетной маме из Керчи помогли собрать детей в школу

Керченские полицейские под лозунгом «Помоги пойти учиться!» пришли в одну из семей, нуждающихся в помощи.

Сегодня полицейские вместе с представителями Администрации города в рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться!» посетили семью, которая находится в социально опасном положении.

В наше время, чтоб собрать ребенка в школу или садик, требуется не малых финансовых затрат. Даже для благополучной семьи, где есть работающие мама и папа, начало учебного года ассоциируется не только с началом выполнения домашних заданий совместно с ребенком, но и с покупкой одежды, канцелярии, книжек, тетрадок и других принадлежностей, которые понадобятся в школе или детском саду.

Местная жительница Керчи Татьяна СЕРГЕЕВА одна воспитывает троих детей. В этом году в школу она собирает 10-летнего сына Алексея и в первый класс 6-летнюю дочь Юлю, а самый маленький 3-летний Олежка еще посещает детский сад. Именно такие семьи особенно нуждаются в поддержке и помощи со стороны государства. В связи с этим традиционно по всей России проходит профилактическая акция «Помоги пойти учиться!», когда общественные организации, сотрудники полиции и представители местного самоуправления оказывают социальную помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

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Сегодня керченские полицейские и представители Администрации города также приняли участие в проводимом всероссийском мероприятие. Начальник Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Ирина ИВАНОВА, главный специалист отдела социальной защиты детей Мария СТРЮЧЕНКО и начальник отделения подразделения по делам несовершеннолетних отдела №1 УМВД России по г. Керчи Виталий БИЖАН пришли в гости к Татьяне СЕРГЕЕВОЙ с подарками для детей.

Полицейский вручил самому младшему раскраску со сказками и цветной пластилин, который очень заинтересовал малыша, а самому старшему Алексею отдал остальные подарки для всех. В свою очередь Ирина Иванова поинтересовалась у ребят успехами в школе, что нового и интересного произошло у них с последней их встречи, ведь она часто посещает эту семью. Татьяна с детьми уже 4 год стоит на учете, как семья, нуждающаяся в особом внимание. Капитан полиции Виталий БИЖАН также знаком с семьей СЕРГЕЕВЫХ и их сложившейся непростой ситуацией, он постоянно проводит профилактическую работу с матерью детей, беседует о ее проблемах и предлагает пути их решения.

В любой беде человек, тем более семья не должна оставаться одна наедине со своими трудностями, поэтому проведение подобного рода мероприятий – является одним из приоритетных направлений деятельности Управления МВД России по г. Керчи.

Текст: пресс-служба УМВД

Акция «Помоги пойти учиться!» в Керчи

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