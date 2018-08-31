Многодетной матери из Керчи не хотели выплачивать материнский капитал

По требованию прокурора города Керчи принято решение о выплате средств материнского капитала многодетной матери.

Жительница Керчи обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, которое государственное учреждение отклонило. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

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Основанием для принятия такого решения послужило то, что у матери присутствует судимость за совершение преступления по неосторожности. Такая причина не соответствует основаниям для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, установленным Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В целях восстановления прав многодетной матери прокурор города Керчи обратился в суд, в связи с чем, требования прокурора были полностью удовлетворены, решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала признано незаконным, а также на Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Керчи возложена обязанность повторно рассмотреть заявление.

Решение суда исполнено, принято решение о выплате средств материнского капитала в соответствии с законом.

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