Многоэтажка для депортированных в Керчи будет сдана в эксплуатацию уже в марте

Подрядчик обязуется очистить от грунта дорогу и в рамках строительного участка восстановить тротуар, распланировать землю.
Керчь — единственный город в Крыму, где строительство жилья для депортированных граждан находится на стадии завершения.
Сегодня на объекте побывали представители Службы капитального строительства Республики Крым, выступающие заказчиком работ, а также председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Ленур АБДУРАМАНОВ. Ход работ ежедневно контролирует представитель ГКУ «Инвестсрой». Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».
К дому подведены все коммуникации, выполнены работы по обустройству фасада, оборудованы лифты, продолжается внутренняя отделка квартир. В ближайшее время состоится запуск газа. Дому будет присвоен адрес.
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Ключевой вопрос — благоустройство территории вокруг дома. Представители управления муниципального контроля зафиксировали нарушения. Заместитель главы администрации Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ озвучил позицию администрации: все, что испорчено при строительстве, необходимо восстановить, чтобы люди не испытывали никаких неудобств. Подрядчик обязуется очистить от грунта дорогу и в рамках строительного участка восстановить тротуар, распланировать землю.
С учетом всех недостатков и волокиты с документами контрольный срок сдачи дома 15 марта, к 20 марта все должно быть готово на 100%.