Многоэтажка для депортированных в Керчи будет сдана в эксплуатацию уже в марте

Подрядчик обязуется очистить от грунта дорогу и в рамках строительного участка восстановить тротуар, распланировать землю.

Керчь — единственный город в Крыму, где строительство жилья для депортированных граждан находится на стадии завершения.

Сегодня на объекте побывали представители Службы капитального строительства Республики Крым, выступающие заказчиком работ, а также председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Ленур АБДУРАМАНОВ. Ход работ ежедневно контролирует представитель ГКУ «Инвестсрой». Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

К дому подведены все коммуникации, выполнены работы по обустройству фасада, оборудованы лифты, продолжается внутренняя отделка квартир. В ближайшее время состоится запуск газа. Дому будет присвоен адрес.

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