Многострадальную дорогу в Курортное подсыпали щебнем «до первого дождя»

Минтранс обязал подрядчика следить за состоянием дороги.

После многочисленных обращений жителей поселка Курортное в различные органы, а также публикации материала на сайте СМИ КерчьИНФО, Минтранс направил предписание подрядчику строительства.

«Учреждением в адрес ООО «МАРС-Р» по факту неисполнения контрактных обязательств в части обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта на участке производства работ направлены предписания с требованиями принятия мер по устранению нарушений», — говорится в ответном письме от Министерства транспорта РК.

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Подрядчик подсыпал опасные участки щебнем. Согласно контракту, он обязан следить за состоянием дороги и обеспечивать беспрепятственный и безопасный проезд на протяжении всего строительства. Но меры, приятые сегодня местные жители оценивают так:

«До первого дождя продержится».

Остается надеяться на добросовестность подрядчика и соответствующий контроль от Министерства, чтобы до окончания строительства дорога в Курортное не стала снова непроходимым препятствием для общественного и частного транспорта.